Карантин не варто повертати, навіть якщо загине більше людей – Милованов

Карантин в Україні не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. Від зупинки і спаду економіки постраждає і загине також багато українців.

Про це повідомив колишній міністр Тимофій Милованов. Так він прокоментував той факт, що в Україні відбувся приріст кількості хворих на коронавірус.

"Я вважаю, що карантин не потрібно повертати, навіть якщо загине більше людей. Бо від зупинки і спаду економіки постраждає і загине також багато людей. А в економічному вимірі втрати будуть значно більшими, ніж переваги від карантину. 7500 смертей – це значно менше ніж 120-140 тис., які могли б трапитись без карантину за чорного сценарію. Коли у вірусу взагалі немає сезонності", – написав Милованов.

Він також оприлюднив оцінки Київської Школи Економіки, яка проаналізувала економічні втрати від карантину.

"Навіть за чорного сценарію оцінки Київської Школи Економіки засвідчують, що економічні втрати приблизно дорівнюють економічній вартості / оцінці врятованих людських життів. Це приблизно 54 млрд доларів. Але зараз ми у м'якшому сценарії – жовтому – з помірною сезонністю. Тому карантин стає невиправданим. Сподіваюсь у політиків стане мужності і волі не повертати карантин", – йдеться у повідомленні.

Він нагадав прогноз щодо кількості смертей до кінця року – від 2000 до 7500 осіб. 2000 загине за умов повернення жорсткого карантину в середині літа. 7500 загине, якщо карантин не повернуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Милованов запропонував три речі, які повинна ввести влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.

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