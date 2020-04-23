Уже больше месяца все энергетики теплоэлектростанций ДТЭК работают "в капсулах". ТЭС – предприятия стратегической важности, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Поэтому они должны постоянно работать. Чтобы защитить персонал от вируса и обеспечить непрерывную, надежную работу теплоэлектростанции, мы перешли в режим строгой изоляции. Сотрудники поддержали это непростое решение, и теперь они работают и живут на производстве.

Для нас это новый опыт, и понимая, что многие промышленные предприятия должны продолжать работать, я хочу поделиться тем, как мы это делали.

1. Самым первым шагом в организации капсульной работы было формирование необходимого количества персонала. Это – тот минимум, который обеспечивает надежную работу ТЭС.

Самое главное – определиться с тем, кто будут эти люди "в капсуле". Наши критерии были такими: высокая мотивация (добровольцы); профессионализм и опыт; взаимозаменяемость; характер – потому что жить в изоляции непросто.

Распорядок дня в изоляции напрямую зависит от рабочих смен. Такова специфика работы нашего предприятия.

2. Быт и здоровье - чтобы создать необходимые условия для нахождения персонала в изолированном режиме, мы организовали трехразовое питание, оборудовали рабочие кабинеты спальными местами. Обязательное условие - нахождение на территории ТЭС квалифицированных медработников.

Перед тем, как пойти на рабочее место, обязателен визит в медпункт. Медики должны убедиться, что с давлением, температурой и со здоровьем у людей в изоляции все в норме. А дальше все в обычном режиме – работа, обед, ужин, отдых и досуг на выбор.

3. Питание. У нас на предприятии есть столовая, и повара тоже отнесены к критически важному персоналу. Регулярно поставщики доставляют продукты на центральную проходную, где их принимают сотрудники столовой или отдела закупок под контролем департамента охраны труда. Обязательно все поверхности товаров проходят дезинфекцию специальным раствором, и лишь потом продукты и товары попадают на территорию станции.

Все сотрудники обеспечены полноценным горячим трехразовым питанием за счет компании. Каждый день в рационе есть мясо, молочные продукты – ряженка, кефир, твердый сыр. Также люди получают порцию витаминов в виде фруктов и соков. Порции не маленькие, по желанию есть добавка.

4. Досуг – тоже наша ответственность. Свободное время сотрудников в изоляции мы старались организовывать, исходя из пожеланий людей. Брали во внимание их увлечения и хобби. Поэтому у нас на станции - теннисные столы, спортивный уголок с тренажерами, гирями и гантелями, тренажерами; нарды для любителей продумать ходы. На территории - временное поле с футбольными воротами. ТЭС стоит на воде, так что желающие могут сходить на рыбалку. Также был подключен усиленный WI-FI – люди имеют доступ к соцсетям, к просмотру фильмов. На этих выходных, например, провели теннисный турнир между цехами, а в воскресенье состоялся онлайн брейн-ринг между станциями.

5. Сложности. Самым сложным в изоляции для коллектива и для меня лично и есть сама изоляция. Как бы хорошо вы ни подготовились - морально это не так просто, как может показаться. У всех у нас есть семьи, родные и близкие, по которыми мы сильно скучаем. Которым мы тоже нужны дома.

Вторая сторона медали – капсульный режим на производстве оставляет мало возможностей, чтоб побыть в тишине наедине с собой. И многим без этого трудно.

Побыть одному можно, прогулявшись по территории. Но не везде. У нас режимное предприятие, и гулять, во избежание опасных ситуаций, можно только по утвержденному безопасному маршруту.

6. Рекомендации по организации капсульного режима.

Первое – не стоит бояться, только четкие и продуманные действия, понятные своевременные коммуникации.

Второе – в этот период необходима оперативная и сплоченная работа команды. Один человек, даже если он супер-специалист, все предусмотреть и обо всем подумать не сможет.

Третье – обязательно наблюдать за здоровьем сотрудников, приобрести маски, перчатки, дезинфекторы, а также обеспечить питание полноценным рационом.

Четвертое – организовать досуг по мере своих сил и возможностей. В изоляции его много не бывает.

Пятое – оставаться всегда людьми. Простое человеческое общение, не как руководитель с подчиненным, а просто разговор по душам, помогает понять и справиться с многими ситуациями.

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