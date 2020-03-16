Київ на карантині: офіціанти стануть кур'єрами, а перукарні відкриють вдома

З 17 березня в Києві закриються всі ТРЦ, розважальні заклади, ресторани, кафе, бари. Не працюватимуть салони краси, перукарні та спортивні зали.

Доступними залишаться лише продуктові магазини й такі, що продають господарські товари, а також АЗС, банки й банкомати.

Що думають про закриття в самих цих закладах – у матеріалі OBOZREVATEL.

Спортзали на замку, перукарні – вдома

Українці бурхливо обговорюють, що їм робити після того, як з 17 березня в багатьох містах, включно з Києвом, закриють усе – починаючи від ресторанів і закінчуючи спортивними залами. Не можна буде пообідати в кафе, прийти в магазин за одягом, підстригтися або зробити манікюр у перукарні. Не вдасться сходити на масаж або в СПА-салон.

Зали теж закриють Покупон

У спортзалах Києва зараз тільки й обговорюють цю новину. "Я вперше від вас почув, будемо думати, що робити. Можливо, тренування проводитиму онлайн або знайдемо відкритий стадіон і будемо тренуватися там на свіжому повітрі. Але я засмучений, ми вже купили в приміщення кварцову лампу, щоб убезпечити відвідувачів", – розповів нам тренер Андрій у столичному закладі на вул. Тургенєвській.

У перукарнях нині теж ажіотаж. "Я всіх своїх клієнтів прийматиму вдома. А що мені робити? Це мої гроші, на які я живу. А ось що робити іншим, хто не може до себе додому клієнтів приводити?" – обурюється перукарка Наталя з вул. Щербакова в Києві.

Перукарі думають, як викрутитися з цієї ситуації

Офіціанти стануть кур'єрами

Стурбовані такою постановою і в кафе в центрі Києва. "Ми зараз думаємо, як терміново можна перейти на доставку їжі або видавати її "з собою". Для цього потрібні контейнери, список клієнтів. Нас застали зненацька. Я, звісно, розумію, що ситуація така у всьому світі, але боюся, що доведеться людей залишити без зарплати", – каже Євген Харченко, власник невеликого ресторану на Оболоні.

А ось президентка Асоціації ресторанів України Ольга Насонова стверджує, що, в принципі, багато хто чекав такого рішення.

"Ми думали, що про закриття оголосять в середу-п'ятницю. Але виявилося, що все трапилося раніше. Можу сказати, що від 30 до 50 відсотків закладів закриються. Наприклад, кав'ярні, бари, паби. А решта перейдуть на доставку їжі", – пояснює Насонова.

За її словами, частину працівників ресторатори відправлять у відпустку за власний кошт. Залишаться кухарі та деякі офіціанти, яких перекваліфікують на кур'єрів із доставки замовлень.

"Ресторанам і закладам громадського харчування доводиться економити на електроенергії, комунальних послугах. І оренді, яку в ТРЦ, наприклад, так і не знижують на час карантину", – розповідає Насонова.

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