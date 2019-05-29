"Каналізація стікає в море": у Криму забили на сполох через кричущу проблему

У Криму окупанти почали бити на сполох через повну неготовність півострова до курортного сезону — стічні води потрапляють у море, сміття не вивозять тижнями, а туристів дуже мало.

Як ідеться в матеріалі "Крим.Реалії", у Росспоживнагляді вже попередили, що в пробах морської води не виявлено аномалій, проте після масового напливу відпочивальників ситуація може змінитися.

Водночас Росспоживнагляд відмовився повідомляти, яке саме узбережжя в Криму зараз найчистіше. Окупанти обмежилися лише загальною рекомендацією не ковтати морську воду.

Зазначається, що у 2018 році відомство заборонило купатися на 30 кримських пляжах через погану якість морської води. Зокрема, в Ялті пляжі закривали через викиди каналізаційних стоків.

Євпаторія ru.krymr.com

"У нас є тільки дві очисні споруди на Велику Ялту. Перша розташована поблизу нафтобази Ялти, друга — біля Сімеїзу. Оскільки вони давним-давно застаріли й не справляються зі своєю функцією, після деякого очищення все скидається в море", — розповів активіст із селища Кореїз Євген Жуков.

За його словами, через шторми й агресивне середовище глибоководний випуск стічних вод залишився тільки у Форосі.

"Крім того, гине курорт Місхор: у районі Русалки збирається мул, море намагається самоочиститися. За день десь 20 сантиметрів товщі води очищається за допомогою ультрафіолету. Осад іде на дно, і варто хвилям тільки початися, як мул піднімається на поверхню. Купатися неприємно", — додав він.

Голова громадської організації "Курортний Крим" Олександр Бурдонов порадив купатися туристам у Криму тільки зранку.

"Я скажу, що купатися можна всюди зранку, поки народ не прокинувся, а ще подалі від міст. Це 5-6 ранку, до 7 годин – без питань. Досить безпечно купатися, поки температура води не вище 25 градусів, тому що коли вища, то починається бурхливий ріст всієї цієї біологічної зарази", — заявив він.

На думку кримського еколога Маргарити Литвиненко, на туристичну привабливість міста впливає не тільки питання стоків.

"Проблема очищення каналізаційних стоків — це проблема номер один зараз у Севастополі. Місцева влада створила собі проблему, з якою впоратися практично неможливо. У них таке завдання — показувати, що все добре. Частково у них це виходить, але почасти через об'єктивні причини вони не здатні з цим впоратися. Я кажу зокрема і про вивезення сміття, щоб оперативно збирати контейнери, щоб видно було, що підприємства ЖКГ працюють. Але головний біль у вигляді того, що ж все-таки робити з Первомайським полігоном — точніше, звалищем — залишається, і проблема наростає. Туристів у місті насправді дуже мало, і тільки з нагоди свят...", — розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму вже визнали провал туристичного сезону, хоча той лише на підході. Цього року півострів відвідає на 15% туристів менше, ніж торік.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!