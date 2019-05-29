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"Каналізація стікає в море": у Криму забили на сполох через кричущу проблему

2.1тЧитати матеріал російською

У Криму окупанти почали бити на сполох через повну неготовність півострова до курортного сезону — стічні води потрапляють у море, сміття не вивозять тижнями, а туристів дуже мало.

Як ідеться в матеріалі "Крим.Реалії", у Росспоживнагляді вже попередили, що в пробах морської води не виявлено аномалій, проте після масового напливу відпочивальників ситуація може змінитися.

Водночас Росспоживнагляд відмовився повідомляти, яке саме узбережжя в Криму зараз найчистіше. Окупанти обмежилися лише загальною рекомендацією не ковтати морську воду.

Зазначається, що у 2018 році відомство заборонило купатися на 30 кримських пляжах через погану якість морської води. Зокрема, в Ялті пляжі закривали через викиди каналізаційних стоків.

Євпаторія

Євпаторія

ru.krymr.com

"У нас є тільки дві очисні споруди на Велику Ялту. Перша розташована поблизу нафтобази Ялти, друга — біля Сімеїзу. Оскільки вони давним-давно застаріли й не справляються зі своєю функцією, після деякого очищення все скидається в море", — розповів активіст із селища Кореїз Євген Жуков.

За його словами, через шторми й агресивне середовище глибоководний випуск стічних вод залишився тільки у Форосі.

"Крім того, гине курорт Місхор: у районі Русалки збирається мул, море намагається самоочиститися. За день десь 20 сантиметрів товщі води очищається за допомогою ультрафіолету. Осад іде на дно, і варто хвилям тільки початися, як мул піднімається на поверхню. Купатися неприємно", — додав він.

Голова громадської організації "Курортний Крим" Олександр Бурдонов порадив купатися туристам у Криму тільки зранку.

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"Я скажу, що купатися можна всюди зранку, поки народ не прокинувся, а ще подалі від міст. Це 5-6 ранку, до 7 годин – без питань. Досить безпечно купатися, поки температура води не вище 25 градусів, тому що коли вища, то починається бурхливий ріст всієї цієї біологічної зарази", — заявив він.

На думку кримського еколога Маргарити Литвиненко, на туристичну привабливість міста впливає не тільки питання стоків.

"Проблема очищення каналізаційних стоків — це проблема номер один зараз у Севастополі. Місцева влада створила собі проблему, з якою впоратися практично неможливо. У них таке завдання — показувати, що все добре. Частково у них це виходить, але почасти через об'єктивні причини вони не здатні з цим впоратися. Я кажу зокрема і про вивезення сміття, щоб оперативно збирати контейнери, щоб видно було, що підприємства ЖКГ працюють. Але головний біль у вигляді того, що ж все-таки робити з Первомайським полігоном — точніше, звалищем — залишається, і проблема наростає. Туристів у місті насправді дуже мало, і тільки з нагоди свят...", — розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму вже визнали провал туристичного сезону, хоча той лише на підході. Цього року півострів відвідає на 15% туристів менше, ніж торік.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримтуристыЧорне море
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Как там стеклянная холупа мост еще не развалился нацисты, по проекту который вы украли?))) еще нет?!))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бундер руки не из жопы растут, сразу из ануса)))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Проблема сточных вод в Крыму не решалась десятилетиями, что при УССР, что при украинской оккупации. Наивно думать, что после освобождения Крыма от оккупантов можно сразу сделать всё хотя бы на уровне Сочи. Для этого потребуется время.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Одни вопли нацистов, как всегда)))
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