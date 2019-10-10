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11 жовтня • оновлено в 03:31
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"Вагатись не будемо!" Канада готова "вдарити" по Путіну: заява

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У разі, якщо буде необхідно посилити санкції проти Росії через її агресію в Україні, Канада готова це підтримати.

Про це йдеться у відповіді правлячої в країні Ліберальної партії на запит Конгресу українців Канади, пише "Укрінформ".

"Під час перебування в уряді Ліберальна партія була однозначною в своїй готовності вводити санкції проти багатьох російських осіб і цілих секторів. Якщо нас переоберуть і ми будемо мати підстави вважати, що посилення санкцій виправдане і необхідне для припинення російської агресії або поведінки, то ніхто не буде вагатися у введенні додаткових обмежувальних заходів", – йеться у документі.

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Канада готова посилити санкції проти Росії

Канада готова посилити санкції проти Росії

Також торкнулися акту Магнітського, який регулює порушення прав людини в світі.

"Наш уряд шляхом застосування закону Магнітського за грубі порушення прав людини ввів санкції проти 30 росіян. Коли це буде виправдано, доцільно й ефективно, ми і надалі будемо застосовувати "санкції Магнітського" проти російських чиновників за порушення прав людини", – додали в партії канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Джастін Трюдо
Місце
Канада
Тег
санкции
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
а сык-уны они подержат а самим слабо)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мемориальное кладбище дедушек из схронов разразилось "мощьным,наипотужнейшим""пуком,гниды пля.
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Кор Павел
Кор Павел
Забыли написать - мощьно ударить!
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