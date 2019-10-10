"Вагатись не будемо!" Канада готова "вдарити" по Путіну: заява

У разі, якщо буде необхідно посилити санкції проти Росії через її агресію в Україні, Канада готова це підтримати.

Про це йдеться у відповіді правлячої в країні Ліберальної партії на запит Конгресу українців Канади, пише "Укрінформ".

"Під час перебування в уряді Ліберальна партія була однозначною в своїй готовності вводити санкції проти багатьох російських осіб і цілих секторів. Якщо нас переоберуть і ми будемо мати підстави вважати, що посилення санкцій виправдане і необхідне для припинення російської агресії або поведінки, то ніхто не буде вагатися у введенні додаткових обмежувальних заходів", – йеться у документі.

Канада готова посилити санкції проти Росії

Також торкнулися акту Магнітського, який регулює порушення прав людини в світі.

"Наш уряд шляхом застосування закону Магнітського за грубі порушення прав людини ввів санкції проти 30 росіян. Коли це буде виправдано, доцільно й ефективно, ми і надалі будемо застосовувати "санкції Магнітського" проти російських чиновників за порушення прав людини", – додали в партії канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Словаччина підтримала продовження санкцій проти Росії, введених через агресію на території України.

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Росії, вони будуть діяти до 15 березня 2020 року. Мова йде про покарання за підрив територіальної цілісності і загрози незалежності України.

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