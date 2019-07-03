Канада дасть Україні $25 млн дол: на що підуть гроші

Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги для реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Громадське". За його словами, ці гроші Україна отримає протягом 6 років.

Він також додав, що вже була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на Донбасі.

Зустріч Зеленського і Трюдо в Канаді Прес-служба глави держави

Крім цього, прем'єр-міністр Канади торкнувся теми інвестицій в Україну – він зазначив, що канадські компанії інвестували в український завод боєприпасів.

У той же час Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в посиленні торгово-економічного та інвестиційного співробітництва з Канадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час візиту в Канаду заявив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі, проте Росія вперто не демонструє доброї волі у цьому питанні.

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