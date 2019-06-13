"Камінь на шиї Росії": у мережі висміяли нову брехню "влади" Криму

"Спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що півострів може стати регіоном, який виведе економіку Росії на новий рівень.

"Крим придбав безліч впливових друзів за кордоном і санкції на нього не впливають", – наводить слова Константинова блогер Кримський бандерівець у Twitter

Відповідний виступ "спікера парламенту" окупованого півострова висміяли користувачі мережі.

"Піду в Сбербанк зганяю – отримаю переказ по ВестернЮніон, а по дорозі в Макдональдсі поїм і подзвоню кому-небудь по Мегафону", – іронізує блогер.

"Перекладаючи на зрозумілу мову, Константинов відзначив величезну роль Криму в розвалі РФ, тобто що Крим величезний камінь на шиї Росії, який потягне її в безодню", – пише neUkrop.

"Здавалося, що вже досягли дна, але тут Крим запропонував Росії новий рівень", – підсумував Bugnet.

Крим. Константинов заявив, що Крим зміцнює економіку Росії, а також запевнив, що санкції на Крим не вліяют😂🤣😂🤣😂🤣

Піду до Ощадбанку зганяю - отримаю переклад по ВестернЮніон, а по дорозі в Макдональдсі перекушу і подзвоню кому-небудь по Мегафону https://t.co/aAAwTjMgIr pic.twitter.com/ttiuRA4qiI - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 11 червня 2019 р

Перекладаючи на зрозумілу мову, Константинов відзначив величезну роль Криму в розвалі РФ, тобто що Крим величезний камінь на шиї Росії, який потягне її в безодню. - neUkrop (@neUkrop) 11 червня 2019 р

Здавалося, що вже досягли дна, але тут Крим запропонував Росії новий рівень. - Bugnet (@ Bugnet18) 11 червня 2019 р

"Спікер парламенту" окупованого Криму заявив, що півострів може стати регіоном, який виведе економіку Росії на новий рівень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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