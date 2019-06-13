ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СвітСпорт

/Новини економіки

"Камінь на шиї Росії": у мережі висміяли нову брехню "влади" Криму

5.9тЧитати матеріал російською

"Спікер парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що півострів може стати регіоном, який виведе економіку Росії на новий рівень.

"Крим придбав безліч впливових друзів за кордоном і санкції на нього не впливають", – наводить слова Константинова блогер Кримський бандерівець у Twitter

Відповідний виступ "спікера парламенту" окупованого півострова висміяли користувачі мережі.

Новини
"Росіяни, затягніть пояси": у Путіна знайшли найдорожчий спосіб забезпечити Крим водою

"Піду в Сбербанк зганяю – отримаю переказ по ВестернЮніон, а по дорозі в Макдональдсі поїм і подзвоню кому-небудь по Мегафону", – іронізує блогер.

"Перекладаючи на зрозумілу мову, Константинов відзначив величезну роль Криму в розвалі РФ, тобто що Крим величезний камінь на шиї Росії, який потягне її в безодню", – пише neUkrop.

"Здавалося, що вже досягли дна, але тут Крим запропонував Росії новий рівень", – підсумував Bugnet.

"Спікер парламенту" окупованого Криму заявив, що півострів може стати регіоном, який виведе економіку Росії на новий рівень

"Спікер парламенту" окупованого Криму заявив, що півострів може стати регіоном, який виведе економіку Росії на новий рівень

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
12
37
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не ваш, вот вы и беситесь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Plotnikov Alex, ты, гoвно, ответственное за тему? Тебя, скота, куратор поставил тут гадить? Ох ты и ничтожество, вонючий ефрейтор фсбешный!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А сколько ещё таких камней: Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Сирия ? Россияне, вы самоубийцы ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Меня зовут- Добрый кот, сказал скачущий по граблям.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
По скорости развития Крым занимает первое место в России.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Plotnikov Alex, развитии чего ? Убогости ? Странно, что тебя даже целебный климат не лечит, это видимо на долго !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel