Каліфорнію оточили танкери з нафтою: ситуація на ринку наблизилася до критичної

Біля узбережжя Каліфорнії скупчилися близько 30 танкерів – їх використовують як плавучі сховища нафти, тому що зараз дівати її нікуди, а ємності на суші майже заповнені.

Про це повідомляє в понеділок, 27 квітня написав Bloomberg.

Танкери коштують від міста Лонг-Біч у затоці Сан-Франциско, вони наповнені нафтою, яка здатна задовольнити 20% світового (докризового) попиту на цю сировину – більш 20 млн барелів.

За даними паризької компанії Kpler SAS, що відстежує рух танкерів, це найбільша кількість нафти, яке за один раз знаходилося біля західного узбережжя США.

Танкери використовують для зберігання нафти seafarers.com.ua

Попит на нафту різко впав через пандемію коронавірусу. Оскільки велика кількість людей перебуває вдома, немає великої потреби в паливі для літаків і автомоблілей. Також велика кількість підприємств зупинилася і не використовує сировину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 28 квітня нафта WTI продовжує стрімко дешевшати, впавши ще на 15%, опустившись нижче позначки у $11 за барель, інвестори намагаються якомога швидше позбутися від контрактів на цю сировину.

Тим часом, у США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для зберігання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!