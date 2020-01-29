Кабмін звільнив очільника "Укрзалізниці" Кравцова

Кабінет міністрів погодив звільнення очільника АТ "Укрзалізниця" Євгена Кравцова.
Відповідне рішення уряд підтримав на засіданні в середу, 29 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу.
"Ми погодили звільнення керівника "Укрзалізниці". Це важливий, на нашу думку, крок для перезавантаження всього, що відбувалося у цій державній компанії", – наголосив Гончарук.
За його словами, новий конкурс на посаду очільника "Укрзалізниці" оголосять найближчим часом.
Кабінет міністрів погодив звільнення Євгена Кравцова
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