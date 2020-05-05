Кабмін звільнив главу скандальної ДАБІ та призначив його керівником в інше відомство

Економіка 16:44, 5.05.2020

Кабінет Міністрів України на засіданні 29 квітня звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Відповідне розпорядження №482-р опубліковане на сайті уряду. Іншим розпорядженням, №483-р, Васильченка призначили в.о. голови Державної інспекції містобудування.

Васильченко очолив ДАБІ 13 березня, до цього він обіймав посаду заступника начальника одного з управлінь відомства. На сайті ДАБІ повідомляється, що в інспекції він працював з 2013 року.

Юрія Васильченка звільнили з ДАБІ
glavcom.ua

Головна функція ДАБІ – державний контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДАБІ була ліквідована постановою Кабінету міністрів України у п'ятницю, 13 березня. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що чиновники активно наживалися на видачі дозволів у сфері містобудування.

В середині лютого тоді ще віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція в нинішньому вигляді повинна бути ліквідована.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

В Україні побудують сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів

Гуманитарное лицемерие России: очередное дно патриарха Кирилла

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

Неіснуючий "фонд при президенті"? Звіт Тимошенка викликав ще більше запитань про "гуманітарку"