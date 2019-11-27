Кабмін провів кадрові перестановки у сфері енергетики

У середу, 27 листопада, Кабінет міністрів звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який вирішив показати українцям, що відбувається на закритих засідання уряду.

Водночас він не уточнив причину й інші подробиці звільнення. За даними Українського ядерного товариства, з ініціативою щодо Недашковського виступив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель.

Кабмін звільнив главу "Енергоатому" Недашковського npp.zp.ua

Недашковський обіймав посаду глави "Енергоатома" з березня 2014 року. До цього він також керував "Енергоатомом" з лютого 2005-го по жовтень 2006 року, а потім ще раз із червня 2008-го по серпень 2012 року.

Крім того, Кабінет міністрів України призначив керівником важливого харківського заводу "Електроважмаш" Віктора Буська – депутата Запорізької обласної ради, члена фракції "Опозиційний блок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за згодою сторін.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!