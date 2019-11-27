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29 листопада • оновлено в 11:58
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Кабмін провів кадрові перестановки у сфері енергетики

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У середу, 27 листопада, Кабінет міністрів звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який вирішив показати українцям, що відбувається на закритих засідання уряду.

Водночас він не уточнив причину й інші подробиці звільнення. За даними Українського ядерного товариства, з ініціативою щодо Недашковського виступив міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель.

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Кабмін звільнив главу "Енергоатому" Недашковського

Кабмін звільнив главу "Енергоатому" Недашковського

npp.zp.ua

Недашковський обіймав посаду глави "Енергоатома" з березня 2014 року. До цього він також керував "Енергоатомом" з лютого 2005-го по жовтень 2006 року, а потім ще раз із червня 2008-го по серпень 2012 року.

Крім того, Кабінет міністрів України призначив керівником важливого харківського заводу "Електроважмаш" Віктора Буська – депутата Запорізької обласної ради, члена фракції "Опозиційний блок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за згодою сторін.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Юрій Недашковський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України НАЕК Енергоатом
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Лучше бы из Нафтогаза всех этих бездельников уволили с их многомиллионными долларовыми ! премиями.
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