Обмеження на зарплати топменеджерам держкомпаній України офіційно зняли

Кабінет міністрів зняв обмеження, якими місячна винагорода керівникам та членам наглядових рад державних підприємств визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (47 230 грн на місяць).

Ухвалення такого рішення стало можливим завдяки наданню Верховною Радою права уряду скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, прийнятими з метою запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Одночасно із цим уряд повернув попередні обмеження виплат. Зокрема, порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності.

Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника держкомпанії не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

Представники уряду наголосили, що постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких українська влада засвідчила намір зняти обмеження на виплати.

Разом з тим, зарплата членів Кабінету міністрів і надалі не перевищує п’яти розмірів середньої заробітної плати.

Як повідомляв OBOZREVATEL: