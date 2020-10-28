Обмеження на зарплати топменеджерам держкомпаній України офіційно зняли
Рішення обмежити зарплату розміром не більше 10 мінімалок (47 230 грн на місяць) ухвалили ще на початку карантину
Воно торкнулося не тільки чиновників, а й менеджерів, членів наглядових рад державних компаній, в тому числі ПриватБанку, "Нафтогазу" та інших
Виплати членам Кабінету міністрів і надалі не перевищують п'яти розмірів середньої заробітної плати
Кабінет міністрів зняв обмеження, якими місячна винагорода керівникам та членам наглядових рад державних підприємств визначається у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати (47 230 грн на місяць).
Ухвалення такого рішення стало можливим завдяки наданню Верховною Радою права уряду скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, прийнятими з метою запобігання поширенню COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Одночасно із цим уряд повернув попередні обмеження виплат. Зокрема, порядок, коли розмір винагороди визначається у кратності до середньомісячної оплати в залежності від групи підприємства та виду його економічної діяльності.
Також повернуті обмеження, якими місячний розмір заробітної плати керівника держкомпанії не повинен перевищувати 1,25 млн грн.
Представники уряду наголосили, що постанова відповідає підписаним міжнародним домовленостям, відповідно до яких українська влада засвідчила намір зняти обмеження на виплати.
Разом з тим, зарплата членів Кабінету міністрів і надалі не перевищує п’яти розмірів середньої заробітної плати.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.
Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, був визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а провадження стосовно документу уряду було закрито.
28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.
16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат у 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.
3 жовтня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3991, ухвалення якого дає можливість Кабінету міністрів скасовувати обмеження максимальних заробітних плат для чиновників, менеджерів державних підприємств і членів наглядових рад.