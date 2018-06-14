Кабмін змінює тариф на газ: скільки буде коштувати блакитне паливо і на що погодився МВФ

Газові платіжки за жовтень стануть для більшості українців неприємним сюрпризом. Уряд в червні відстрочив рішення про перегляд вартості блакитного палива на два місяці. Вже з 1 серпня Кабміну для продовження програми співпраці з МВФ доведеться піти на умови і "вирівняти" тарифи для промисловості і населення. Спочатку Фонду пропонували два варіанти перегляду тарифу, один з них передбачав пільгові умови для соціального обсягу газу. Одну з пропозицій в МВФ відхилили, на даний момент уряд обговорює з міжнародним партнером деталі другого варіанту перегляду ціни на блакитне паливо.

OBOZREVATEL розібрався, як проходять переговори з МВФ і на що може погодитися Кабмін.

Позиція МВФ: субсидії і дорогий газ

Поки в Україні немає повноцінного ринку газу, тариф для населення повинен коригуватися автоматично, а не політичним рішенням уряду. А різниця в цінах на блакитне паливо для населення і промисловості - неприпустима, впевнені в МВФ. Експертам Фонду вже вдалося переконати Кабінет міністрів впровадити відповідний механізм автоматичного коректування.

Так, згідно з постановою уряду №187, тариф повинен формуватися за так званою формулою "Дюссельдорф +", тобто ціна на німецькому хабі + транспортування і податки. Відповідна методика прописана і в меморандумі з МВФ. І якщо зробити перерахунок за вказаною формулою, виявиться, що блакитне паливо в Україні має продаватися майже на 70% дорожче.

Міжнародний валютний фонд з таким варіантом зростання ціни згоден, а от український уряд - ні. Як розповіло OBOZREVATEL джерело в уряді, кредитори згодні "пом'якшити" вимоги, але головне - наблизити вартість газу для населення і промисловості.

Бізнес в Україні купує газ за ринковими цінами, які залежать від пропозиції і попиту. Причому продають блакитне паливо не тільки український НАК "Нафтогаз", а й десятки іноземних компаній. У той же час для населення і постачальників комунальних послуг є одне джерело газу - "Нафтогаз". Для порівняння, простим українцям НАК продає блакитне паливо за ціною 6,9 грн за кубометр, а промисловим споживачам - по 10,8 грн за кубометр. Причому вартість для бізнесу змінюється щомісяця, минулої зими різниця в тарифах досягала 80%.

У МВФ наполягають: вартість газу для населення повинна відповідати ситуації на ринку, а ті, хто не може платити, можуть скористатися програмою субсидій.

Позиція Кабміну: непопулярне рішення - погане рішення

Один з головних аргументів уряду проти підвищення тарифу до рівня імпортного паритету - частину газу Україна видобуває самостійно, тому весь обсяг блакитного палива продавати за високими цінами не варто. Українські чиновники запропонували МВФ два варіанти перегляду тарифу на газ. Перший - на соціальний обсяг палива залишити діючу ціну, а на "різницю" - підняти тариф до 11,47 грн / куб з жовтня.

Цей варіант партнери категорично відхилили. При цьому, як розповідають наближені до переговорного процесу джерела, другий сценарій передбачає: вже з жовтня кубометр блакитного палива без ПДВ продаватимуть по 8,822 грн. За такої умови споживання може скоротитися на 8,7 млрд, так як українцям доведеться економити. У той же час більш ніж на 20 млрд збільшаться витрати на фінансування субсидій. Найімовірніше, саме цей сценарій і реалізують в Україні.

"Остаточне рішення досі не прийнято. Зараз переговори ведуться, до них мають доступ далеко не всі."Нафтогаз", наприклад, відсторонили від спілкування з МВФ. Після прийняття Антикорупційного суду стало зрозуміло, що без рішення щодо газу не обійтися. Але з іншого боку і МВФ готовий йти на поступки, але я б сказав, що з великою ймовірністю 8,8 грн за куб з жовтня - основний зараз варіант ", - розповідає джерело.

Як раніше підраховував OBOZREVATEL, при такому сценарії вартість опалення і гарячої води в середньому по Україні може вирости на 30-45%. Справа в тому, що до 70% в складових зазначених тарифів - енергоресурси. Як тільки дорожчає блакитне паливо, відразу ж зростають ціни і на гарячу воду, тепло.

Без МВФ Україні загрожує дефолт

У наступному році на обслуговування і погашення боргів, утримання курсу гривні Україні знадобиться близько $ 18 млрд. Власних резервів або надходжень від експорту не вистачить, тому Україні без зовнішніх кредитів не обійтися. Якщо ж нові кредити не дадуть і грошей на оплату старих не знайдеться, країні доведеться оголошувати себе банкрутом. У разі дефолту, девальвація гривні неминуча.

Дефіцит валюти в країні спровокує подорожчання всього імпорту - починаючи від бензину і закінчуючи бананами. За різними оцінками, приблизно п'ята частина споживчого кошика українця - товари і послуги, які купуються за кордоном. Девальвація згодом призведе до різкого зростання цін.

З тим, що Україна потребує міжнародної підтримки для того, щоб оплатити борги, які накопичувалися з 2006 року, погоджується і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. "Я шукаю вихід, щоб обслуговувати зовнішні борги - з одного боку, а з іншого боку - щоб українці з низькими доходами не відчули підвищення", - прокоментував в парламенті голова уряду ситуацію з тарифом на газ.