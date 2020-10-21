Кабмін змінив правила розрахунків за газ: що потрібно знати українцям

Кабінет міністрів України змінив порядок розрахунків за газ на початку опалювального сезону. Це було зроблено, щоб через борги на ринку, уникнути колапсу з підключенням до тепла домівок українців.

На засіданні у середу, 21 жовтня, було ухвалено постанову, яка розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

Таким чином борги ТЕЦ за газ для виробництва електроенергії не впливатимуть на опалювальний сезон.

На засіданні міністр фінансів Сергій Марченко розкритикував основний пункт постанови. За його словами, це призведе до зниження рівня розрахунків за природний газ для виробництва електроенергії і стане причиною звернень "Нафтогазу" за компенсацією витрат за рахунок державного бюджету". Під час засідання він утримався від голосування за постанову.

Згідно з постановою, показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК "Нафтогаз України" будуть обраховувати окремо.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, чинні норми не дають "Нафтогазу" можливості встановлювати ліміти газу і ставлять під загрозу опалювальний сезон в окремих містах.

З 30 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким "Нафтогаз" поставив природний газ для виробництва електроенергії, 25 мають значну заборгованість.

Уряд змінив формулу розрахунків за газ Кабінет міністрів

Уряд змінив формулу розрахунків за газ Кабінет міністрів

Разом із тим, у Білій Церкві Київської області, наприклад, виник ризик, що 60 тисяч населення міста залишаться без тепла на зиму. ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що без тепла можуть залишитися майже четверть міста, йдеться у документі.

Причиною зупинки є багатомільйонна заборгованість самого підприємства, а також великий борг перед "Білоцерківською ТЕЦ" за спожиту енергію (513 млн грн). Проте заборгованість ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії складає лише 2,3 млн грн.

"Виходом може стати розділення відповідальності у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу, які гарантуватимуть стабільний опалювальний сезон для населення", – сказано у пояснювальній записці до проєкту.

Згідно з постановою, "Нафтогаз" має право постачати газ у разі досягнення станом на 23 число місяця рівня розрахунків виробника теплової енергії, що використовується для виробництва теплової енергії не нижче 90%, а для виробника теплової енергії не нижче 60%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стартував опалювальний сезон, однак місцева влада може розпочинати подачу тепла на свій розсуд. У 2020 році ціни на блакитне паливо для населення припинила регулювати держава і вони стали ринковими.