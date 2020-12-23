Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

Валентина Гембарська Економіка 16:28, 23.12.2020 Оновлено: 17:17, 23.12.2020

В Україні з'являться платні дороги, вартість проїзду якими буде коливатися від 80 копійок до 4,6 грн за кілометр.

Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 грудня. Трансляція засідання проводилась на YouTube каналі уряду. Згідно з розпорядженням, вартість проїзду по платних дорогах буде розраховуватися в євро.

Вартість проїзду:

  • Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі – 0,023 євро (80 коп.)

  • Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм) вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонни – 0,023 євро (80 коп.)

  • Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з дозволеною максимальною масою не більш ніж 12 тонн – 0,045 євро (1,56 грн)

  • Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння понад 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн 0,133 євро (4,6 грн)

Потенційно платні дороги в Україні:

  • ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

  • частина дороги М-06 Київ-Житомир-Рівне;

  • маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

  • маршрут Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);

  • маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);

  • частина дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.

Платні дороги існують у більшій частині європейських країн, а також у Білорусі, Росії та Молдові. У деяких країнах проїзд безкоштовний для легкових автомобілів із місцевими номерами, але платний для іноземців і вантажівок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт з транспортних питань Олександр Кава заявив, що в недалекому майбутньому з'явиться кілька платних доріг. Першим стане ділянка Київ – Біла Церква, робота над проєктною документацією почалася в 2019 році.

Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні побудують у 2024 році.

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