Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні
В Україні з'являться платні дороги, вартість проїзду якими буде коливатися від 80 копійок до 4,6 грн за кілометр.
Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 23 грудня. Трансляція засідання проводилась на YouTube каналі уряду. Згідно з розпорядженням, вартість проїзду по платних дорогах буде розраховуватися в євро.
Вартість проїзду:
Мотоцикли з причепом (коляскою) і без нього, легкові автомобілі – 0,023 євро (80 коп.)
Легкові автомобілі з причепом, мікроавтобуси з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм) вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 тонни – 0,023 євро (80 коп.)
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 тонн, автопоїзди з дозволеною максимальною масою до 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 з дозволеною максимальною масою не більш ніж 12 тонн – 0,045 євро (1,56 грн)
Вантажні автомобілі та автопоїзди з дозволеною максимальною масою понад 12 тонн, автобуси з кількістю місць для сидіння понад 29 і дозволеною максимальною масою понад 12 тонн 0,133 євро (4,6 грн)
Потенційно платні дороги в Україні:
ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;
частина дороги М-06 Київ-Житомир-Рівне;
маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);
маршрут Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);
маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);
частина дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.
Платні дороги існують у більшій частині європейських країн, а також у Білорусі, Росії та Молдові. У деяких країнах проїзд безкоштовний для легкових автомобілів із місцевими номерами, але платний для іноземців і вантажівок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт з транспортних питань Олександр Кава заявив, що в недалекому майбутньому з'явиться кілька платних доріг. Першим стане ділянка Київ – Біла Церква, робота над проєктною документацією почалася в 2019 році.
Державне агентство автомобільних доріг прогнозує, що перші платні траси в Україні побудують у 2024 році.