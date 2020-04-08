Кабмін затвердив Раду економічного розвитку: чим вона займатиметься

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 8 квітня, затвердив Раду економічного розвитку України, до складу якої мають увійти урядовці та представники експертного середовища.

"Пропонується затвердити Раду з питань економічного розвитку України у складі згідно з додатком та затвердити положення про Раду", – повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За відповідне рішення проголосували всі члени уряду.

"Підтримали створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища. До економічної ради під моїм головуванням увійдуть провідні фахівці та науковці. Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв'язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку", – прокоментував створення органу прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Наразі невідомо, хто увійде до складу ради та які конкретні функції вона виконуватиме. Однак прем'єр зазначив, що в уряді вже розробили супровідну документацію для діяльності цієї ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шмигаль заявив, що карантин в Україні через епідемію коронавірусу COVID-19, швидше за все, продовжать після 24 квітня до початку травня.

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