В Україні створять комісію з азартних ігор: Кабмін зробив останній крок

В Україні створять комісію, яка регулюватиме ринок азартних ігор і лотерей. Постанову про це ухвалив Кабмін.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у середу, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі. Відповідно до документа, буде створено комісію та затверджено її положення. Вона працюватиме в Києві на бульварі Лесі Українки, 26. До її складу ввійдуть 230 працівників, зокрема голова та шість членів комісії (один із них – заступник).

"Ці зміни зумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року", – уточнив Немчінов.

Які завдання комісії

виконання функції органу ліцензування господарської діяльності в лотерейній сфері;

отримання та розгляд заяв із документами, повідомленнями, подання яких до органу ліцензування передбачено законом;

за результатом їхнього розгляду комісія ухвалює рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензій або відмову у видачі ліцензій;

переоформлення ліцензій, зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензій повністю або частково;

розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом.

Рішення Кабміну Telegram / Олег Немчінов

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