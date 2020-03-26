Скоротити фінансування: Кабмін запропонував радикальні зміни до держбюджету

Кабмін запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020 року, які передбачають збільшення дефіциту.

Про це повідомив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. За його словами, мова йде про пропозиції Кабміну, які вони направили керівництву Верховної Ради.

Позачергове засідання Кабміну імовірно відбудеться 26 березня. На ньому розглянуть пакет рішень для підготовки секвестру (урізання витрат) бюджету і введення надзвичайного стану.

Це буде прямою підставою для скликання позачергової сесії, де нардепи винесуть питання на голосування. В уряді планують урізати "неефективні статті витрат". Йдеться про великі зарплати для топчиновників, премії та інші незахищені статті бюджету.

Бюджет України

За словами Гончаренка, пропозиції Кабміну такі:

1. Зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн

2. Збільшити видатки на 96 млрд грн

3. Таким чином дефіцит держбюджету збільшиться на 202 млрд грн, або майже вчетверо

4. Як покриття дефіциту збільшити внутрішні запозичення на 147 млрд грн (швидше за все йдеться про приховану емісію) та зовнішні на 131 млрд грн

5. Створити в держбюджеті стабілізаційний фонд на 124 млрд грн, який розподілятиме Кабмін практично в ручному режимі

6. Урізати всі програми розвитку освіти (включаючи програму Нова українська школа), регіонального розвитку (ДФРР, субвенція ОТГ на інфраструктуру, соцеконом), підтримки сільгоспвиробників.

7. Зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 млрд грн

8. Скасувати підтримку національного кінематографу, театрів, Українського інституту книги

9. Урізуються витрати на спорт, включаючи осіб з інвалідністю.

10. Обнулити фінансування місцевих виборів-2020

Пізніше нардет від БПП Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, що у Верховній Раді проходить зустріч керівництва парламенту, фракцій і уряду.

"Обговорюємо отримані пізно вночі пропозиції Кабінету міністрів щодо стабілізації економіки. Уряд визнає, що втрати для бюджету в результаті коронавірусу будуть дуже серйозні, і пропонує суттєве скорочення витрат за всіма статтями і створення стабілізаційного фонду", – написала вона.

За словами Геращенко, також обговорюється порядок денний позачергової сесії Верховної Ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає секвестр бюджету в розмірі 50 млрд грн. Найперше планують урізати всі премії, високі зарплати, неефективні програми та незахищені статті витрат.

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