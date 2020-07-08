Кабмін запропонував карати за затримки зарплат і пенсій

Кабінет міністрів затвердив проєкт закону, що розширює перелік виплат, за затримку яких передбачене нараховування компенсації.

Про це стало відомо із засідання уряду в середу, 8 липня. Зокрема, Кабмін запропонував карати за затримку з виплатами пенсій, зарплат, щомісячного грошового утримання та інших соцвиплат.

"Кабмін розглянув проєкт Закону про перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких громадянам нараховується компенсація. До таких виплат пропонують включити пенсію, щомісячне грошове довічне утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітну плату, суму індексації грошових доходів громадян", – повідомив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

Постанова Кабміну Telegram Гончаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021-го такі пенсіонери отримуватимуть не менше 2600 грн.