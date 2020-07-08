Кабмін закрив дірку в Пенсійному фонді на 29,7 млрд грн

Кабінет міністрів виділив 29,7 млрд гривень на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду в середу, 8 липня, повідомили на сайті Мінсоцполітики. Зазначається, що частково ці кошти було вже витрачено.

На що спрямовано гроші

80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня;

у квітні пенсіонерам одноразово виплатили по 1000 грн;

індексація пенсій з 1 травня.

"Загалом видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32,9 млрд гривень. При цьому зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України на 59,7 млн гривень. Дохідна частина бюджету Фонду зросла на 32,9 млрд гривень, із яких 29,7 млрд – кошти бюджету України. З урахуванням зазначених змін бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень", – підсумували у Мінсоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня 2020 року перерахували пенсії у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Виплачувати їх почали з 4 липня.

В Україні через підвищення мінімальної зарплати зростуть пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу і досяг віку 65 років. З липня 2021 року такі пенсіонери отримуватимуть не менше 2600 грн.