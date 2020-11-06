Кабмін захотів втричі збільшити доларовий ВВП України

Роман Груша Економіка 12:55, 6.11.2020 Оновлено: 13:28, 6.11.2020

Кабінет міністрів планує збільшення доларового валового внутрішнього продукту України з $136 млрд за підсумками 2019 року до $300-460 млрд до 2030 року.

Уряд також розраховує, що номінальний ВВП на душу населення до 2023 року виросте з $3,6 тис. до $7,3- $11,2 тис. Про це повідомляється у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", оприлюднених на порталі Кабміну.

Кабмін очікує, що в 2023 році прямі іноземні інвестиції в Україну збільшаться до $15-23 млрд.

Очікується також зростання експорту товарів і послуг з України до $120- $160 млрд до 2030 року з $67 млрд у 2019.

У документі також повідомляється про плани уряду України утримувати циклічно скоригований дефіцит бюджету на рівні 2-3%. За підсумками 2019 року цей показник знаходився на рівні 1,8%, а в бюджет-2020 закладено дефіцит 7,5%.

Крім того, очікується зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 30-40% з 50% ВВП за підсумками минулого року.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Міністерство економіки прогнозує спад валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року на 4,8%. Відповідні прогнози зберігаються за умови, що ситуація із рівнем захворюваності до кінця року як в Україні, так і в світі значно не погіршиться, а також не відбудеться посилення превентивних заходів, зокрема не буде встановлений жорсткий тривалий карантин на значній території України.

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