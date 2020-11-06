Кабмін захотів втричі збільшити доларовий ВВП України

Кабінет міністрів планує збільшення доларового валового внутрішнього продукту України з $136 млрд за підсумками 2019 року до $300-460 млрд до 2030 року.

Уряд також розраховує, що номінальний ВВП на душу населення до 2023 року виросте з $3,6 тис. до $7,3- $11,2 тис. Про це повідомляється у "Векторах економічного розвитку до 2030 року", оприлюднених на порталі Кабміну.

Кабмін очікує, що в 2023 році прямі іноземні інвестиції в Україну збільшаться до $15-23 млрд.

Очікується також зростання експорту товарів і послуг з України до $120- $160 млрд до 2030 року з $67 млрд у 2019.

У документі також повідомляється про плани уряду України утримувати циклічно скоригований дефіцит бюджету на рівні 2-3%. За підсумками 2019 року цей показник знаходився на рівні 1,8%, а в бюджет-2020 закладено дефіцит 7,5%.

Крім того, очікується зниження співвідношення державного боргу до ВВП до 30-40% з 50% ВВП за підсумками минулого року.

Як писав OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.