Кабмін забрав у онкохворих 62 млн і віддав їх на дороги

Кабінет міністр передав на дороги у Львівській області 61,6 млн грн с бюджетної програми, яка передбачала кошти на удосконалення діагностики онкологічних захворювань.

Про це вказано у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня, передають "Наші гроші". Зазначається. що всього у програмі було закладено 104,75 млн гривень. Таким чином на дороги забрали близько 60% від цієї суми.

Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого "Укравтодору". З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Україні стартувало "Велике будівництво". Довкола президентської програми відразу розгорілося декілька скандалів, оскільки частину коштів взяли з так званого коронавірусного фонду.

Наразі у "коронавірусному" фонді залишився 41 млрд грн. 25 млрд вже витратили на будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам, закупівлі обладнання та індивідуального захисту.