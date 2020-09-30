Кабмін виконав ключову вимогу МВФ
Кабінет міністрів України виконав одну з ключових вимог Міжнародного валютного фонду і об'єднав територіальні органи Державної митної служби та Державної податкової служби в одну юрособу.
Відповідні постанови були ухвалені на засіданні уряду в середу, 30 вересня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав постанову одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ.
Концепція єдиної юридичної особи для ДПС та Держмитслужби є позитивною загальноприйнятою європейською практикою, яка реалізується в Україні на виконання домовленостей з МВФ.
А саме:
ліквідувати територіальні органи ДПС як окремі юридичні особи публічного права і створити відокремлені підрозділи ДПС (без статусу юридичних осіб);
необхідно реорганізувати територіальні органи як окремі юридичні особи публічного права – у відокремлені підрозділи Держмитслужби (митниці).
Створення єдиної юридичної особи для кожної з цих служб дозволить впровадити ефективні організаційні структури цих служб, а також впроваджувати нові електронні сервіси, що зі свого боку призведе до зниження тимчасових і грошових витрат для бізнесу.
Глава уряду підкреслив, що раніше Україна вже виконала дві умови Фонду в рамках програми stand-by.
Йдеться про вільний ринок газу для населення і план скорочення непрацюючих кредитів у державних банках.
"Сьогодні ми будемо ухвалювати постанови, які є одним із структурних маяків співпраці з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про рішення, яке дозволить Державній митній і податковій службам почати працювати як єдиним юридичним особам. Тепер територіальні органи будуть не окремими юридичними особами, а просто окремими підрозділами центрального органу виконавчої влади", – сказав Шмигаль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 серпня в МВФ нагадали Україні умови нового траншу, але так і не визначили дати.
10 вересня представник МВФ Джеррі Райс не зміг назвати дату місії фонду в Україні для траншу stand by. Він заявив, що дискусії щодо поточної програми тривають.
17 вересня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна може отримати транш МВФ у грудні 2020 року.
Пізніше міністр фінансів Сергій Марченко спростував цю інформацію і сказав, що даними про дату наступного траншу він не володіє. Він також спростував інформацію про паузу у співпраці з МВФ.
Уряд України вніс до Верховної Ради проєкт бюджету на 2021 рік з дефіцитом 270 млрд гривень, або 6% прогнозного ВВП. Його пропонується профінансувати на 208 млрд грн за кошт ОВДП, на $1,1 млрд – за кошт зовнішніх позик, на 6 млрд грн – за рахунок приватизації. Загальні потреби в запозиченнях оцінюються в 685 млрд грн, або $23,5 млрд.
Україна, наймовірніше, не отримає транш МВФ у сумі $700 млн до кінця 2020 року. Такий прогноз надали аналітики банку Morgan Stanley.
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що Україна втратила шанс отримати два транші від МВФ за програмою stand by до кінця 2020 року. Тепер країні потрібно намагатися отримати один, оскільки до нього прив'язаний бюджет-2021.