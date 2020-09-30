Кабмін виконав ключову вимогу МВФ

Кабінет міністрів України виконав одну з ключових вимог Міжнародного валютного фонду і об'єднав територіальні органи Державної митної служби та Державної податкової служби в одну юрособу.

Відповідні постанови були ухвалені на засіданні уряду в середу, 30 вересня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав постанову одним із структурних маяків програми співпраці з МВФ.

Концепція єдиної юридичної особи для ДПС та Держмитслужби є позитивною загальноприйнятою європейською практикою, яка реалізується в Україні на виконання домовленостей з МВФ.

А саме:

ліквідувати територіальні органи ДПС як окремі юридичні особи публічного права і створити відокремлені підрозділи ДПС (без статусу юридичних осіб);

необхідно реорганізувати територіальні органи як окремі юридичні особи публічного права – у відокремлені підрозділи Держмитслужби (митниці).

Створення єдиної юридичної особи для кожної з цих служб дозволить впровадити ефективні організаційні структури цих служб, а також впроваджувати нові електронні сервіси, що зі свого боку призведе до зниження тимчасових і грошових витрат для бізнесу.

Глава уряду підкреслив, що раніше Україна вже виконала дві умови Фонду в рамках програми stand-by.

Йдеться про вільний ринок газу для населення і план скорочення непрацюючих кредитів у державних банках.

"Сьогодні ми будемо ухвалювати постанови, які є одним із структурних маяків співпраці з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про рішення, яке дозволить Державній митній і податковій службам почати працювати як єдиним юридичним особам. Тепер територіальні органи будуть не окремими юридичними особами, а просто окремими підрозділами центрального органу виконавчої влади", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL: