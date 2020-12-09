Кабмін відзвітував про 45,4 млрд гривень, витрачених з COVID-фонду: куди пішли гроші

З Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 грудня витратили 45,4 млрд гривень.

Про це повідомили в пресцентрі Кабінету Міністрів України. З передбачених на охорону здоров'я 23,8 млрд гривень вже використовували половину – 12 млрд.

На придбання апаратів ШВЛ витратили 63 млн грн з передбачених 100 млн грн.

На забезпечення лабораторій Міністерства охорони здоров'я і закупівлю засобів індивідуального захисту для медпрацівників було виділено 4 млрд гривень, з яких витратили тільки 1 млрд.

Щоб забезпечити лікарні киснем, у вигляді субвенцій місцевим бюджетам направили 1,5 млрд гривень.

З виділених 6 млрд гривень на виплати надбавок і доплат працівникам медичних установ витратили 5,3 млрд.

Крім того, з Фонду боротьби з COVID-19 МОЗ додатково направлять 5,3 млрд грн за рахунок скорочення витрат на будівництво і ремонт автодоріг. Ці кошти підуть на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування. Таке рішення узгодили на засіданні бюджетного комітету Верховної Ради 9 грудня.

У Кабміні додали, що крім коштів Фонду, заходи з протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел.

Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже виплатила установам охорони здоров'я понад 10,6 млрд грн за послуги, пов'язані з лікуванням COVID-19.

Крім того, станом на 3 грудня з коштів місцевих бюджетів на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19 витратили 4,4 млрд гривень.

Витрати на боротьбу з COVID-19 Міністерство фінансів

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт, який передбачає спрямування коштів Фонду боротьби з COVID-19 на підтримку підприємцям і працівникам.