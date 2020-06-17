Кабмін відкрив деякі КПП на кордоні з Білоруссю та РФ

Кабінет міністрів проголосував за відкриття деяких пунктів пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю.

Рішення про це було ухвалено за засіданні у ряду у середу, 17 червня, повідомила "Українська правда".

"Проєкт розроблено з метою відновлення пішоходного сполучення в пунктах пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю для громадян України та руху автомобільного транспорту в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Дольск" і "Вільча", – сказав голова МВФ Арсен Аваков.

Уряд підтримав це рішення. Однак відкритися пункти пропуску мають після його офіційного оприлюднення. Наразі поки їхня кількість невідома .

В Державній прикордонній службі зазначили, що яким є рішення Кабміну, можна буде побачити після його оприлюднення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського (Жуляни) 17 червня відновив регулярне міжнародне авіасполучення.

Раніше аеропорт "Бориспіль" оприлюднив список правил, які варто дотримувати пасажирам, щоб убезпечити себе від зараження коронавірусів.

Влада Польщі 16 червня обмежила міжнародні авіаперельоти в країні, через що рейси з України опинилися під забороною.