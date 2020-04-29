Кабмін урізав зарплати топменеджерам через карантин: скільки отримуватимуть

Кабінет міністрів урізав зарплати керівникам державних підприємств. З 1 квітня та до кінця останнього карантинного місяця вони отримуватимуть не більше ніж 46 тисяч гривень.
Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 29 квітня.
"Місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, а також винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки (зокрема державних банків) не повинен перевищувати 47 тис. гривень (причому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги з тимчасової непрацездатності та оплата щорічної відпустки)", – сказано в постанові.
Постанова Кабміну
Постанова Кабміну
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував рішення, за якого до кінця 2020 року чиновники, що мають зарплату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тис. грн), отримували тільки половину. Однак в ухваленому документі йдеться тільки про період карантину та обмеження в 47 тис. грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні створено фонд боротьби з коронавірусом, сума якого становитиме 66 мільярдів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення виплат лікарям, які ведуть боротьбу з COVID-19, а також виплати громадянам, які втратили роботу через карантин. Також фінансова допомога буде направлена сім'ям лікарів, які загинули від коронавірусу.
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