Кабмін урізав підприємцям допомогу на дітей

Валентина Гембарська Економіка 15:43, 5.08.2020 Оновлено: 15:44, 5.08.2020

Кабінет міністрів урізав виплати на дітей фізичних осіб-підприємців на 48,4 млн гривень.

Уряд схвалив відповідний проєкт постанови у ході засідання у середу, 5 серпня. Зазначається, що ці кошти будуть перенаправлені на іншу бюджетну програму.

Зокрема, ці кошти виділять Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації держмайна.

На цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку".

Виплати на дітей підприємців скоротили
Кабінет міністрів
Виплати на дітей підприємців скоротили
Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з середи, 6 травня, почалась виплата матеріальної допомоги для фізосіб-підприємців, які виховують дітей.

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