Кабмін підвищив тариф на електроенергію: скільки платитимемо

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 28 грудня, ухвалив постанову, яка продовжує дію ПСЗ (спецзабов'язань) на продаж електричної енергії населенню. При цьому пільгову ціну на перші 100 кВт*год в розмірі 90 коп. за кожен кіловат скасували. З нового року діє єдиний тариф: 1,68 грн.

Трансляція відбувалася на YouTube-сторінці Кабміну. Так уряд запобіг підвищенню ціни на струм у 2,5 рази. Це мало б статися, якби українці почали купувати електроенергію на ринку за цінами як для непобутових споживачів.

Як повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, термін дії чинного ПСЗ минав 1 січня 2021 року. Тобто ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого – більш ніж у 2,5 рази – зростання ціни на електроенергію.

Доопрацьований проєкт постанови, ухваленої урядом, передбачає, що строк дії ПСЗ продовжили до 31 березня 2021 року.

Що таке ПСЗ

Схема ПСЗ передбачає, що постачальник буде продавати електроенергію для населення за ціною, не вищою ніж 1,04 грн/кВт-год. Така середня ціна електроенергії для населення. Тобто механізм ПСЗ не дає можливість підвищувати для народу ціну електроенергії.

Із березня 2017 року в Україні діє двоставковий тариф на електроенергію для населення: до 100 кВт-год на місяць – 0,9 грн/кВт-год, понад – 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ). Унаслідок чого середня ціна на електроенергію для населення приблизно втричі нижча, ніж для промисловості, і вже навіть нижча за вартість доставки.

"Енергоатом" раніше заявляв про незгоду зі сценарієм зміни ПСЗ, який передбачає підвищити ціну продажу е/е "ГарПок" із 1 лише до 15 коп./кВт-год.

Наприкінці листопада Юрій Бойко, який був тоді в.о. міністра енергетики, анонсував ухвалення урядом найближчими днями збалансованого рішення щодо перегляду тарифу для побутових споживачів. Однак, 21 грудня Міненерго у статусі в.о. очолив виконавчий ексдиректор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення сягнули 65-70 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував ухвалення рішення з ПСЗ.

"Врегулювання балансу на ринку е/е – це одне з перших завдань, яке отримав новопризначений в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Міненерго зараз активно працює з НКРЕКП, проводить розрахунки за ПСЗ на ринку е/е, розглядає різні моделі", – заявив він.