Кабмін ухвалив рішення по тарифах на електроенергію в 2021 році

Кабмін на позачерговому засідання в понеділок, 28 грудня, ухвалив постанову, яка продовжує дію ПСО (спецзабов'язань) на продаж електричної енергії населенню.

Трансляція проходила на YouTube сторінці Кабміну. Таким чином уряд запобіг підвищенню ціни на струм у 2,5 рази. Це мало б статися, якби українці стали купувати електроенергію на ринку за цінами як для непобутових споживачів.

Як повідомив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко термін дії чинного ПСО спливав 1 січня 2021 року. Таким чином ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого – більш ніж у 2,5 рази зростання ціни на електроенергію.

Доопрацьований проєкт постанови ухваленої урядом передбачає, що строк дії ПСО продовжили до 31 березня 2021 року.

Що таке ПСО

Схема ПСО передбачає, що постачальник буде продавати електроенергію для населення по ціні не вище 1,04 грн/кВт-год. Така середня ціна електроенергії для населення. Тобто, механізм ПСО не дає можливість підвищувати для народу ціну електроенергії.

З березня 2017 року в Україні діє двоставковий тариф на електроенергію для населення: до 100 кВт-год на місяць – 0,9 грн/кВт-год, понад – 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ). У результаті чого середньозважена ціна на електроенергію для населення приблизно втричі нижча, ніж для промисловості, і вже навіть нижча за вартість доставки.

"Енергоатом" раніше заявляв про незгоду зі сценарієм зміни ПСО, який передбачає підвищити ціну продажу е/е "ГарПок" із 1 лише до 15 коп./кВт-год.

Наприкінці листопада Юрій Бойко, який був тоді в. о. міністра енергетики, анонсував ухвалення урядом найближчими днями збалансованого рішення щодо перегляду тарифу для побутових споживачів. Однак, 21 грудня Міненерго у статусі в. о. очолив екс-виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на минулому тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував ухвалення рішення з ПСО.

"Врегулювання балансу на ринку е/е – це одне з перших завдань, яке отримав новопризначений в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Міненерго зараз активно працює з НКРЕКП, проводить розрахунки за ПСО на ринку е/е, розглядає різні моделі", – заявив він.