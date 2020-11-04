Кабмін підвищив частину виплат військовим: хто зможе отримати на 100 тисяч грн більше

Кабінет міністрів на 100 тисяч гривень збільшив граничний розмір компенсації на протези для військовослужбовців, які брали участь у війні на Донбасі.

Про це за підсумками засідання уряду у середу, 4 листопада, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд підтримав рішення, спрямовані на підтримку наших воїнів. Одне з ухвалених рішень дасть можливість нашим громадянам, які давали відсіч російській агресії на Сході України, змінити протези, у яких закінчився термін експлуатації на більш сучасні. А також дасть змогу забезпечити їх спеціальними виробами для занять спорту", – сказано у повідомленні.

Зокрема, було збільшено граничний розмір компенсації по частині механізму протезу до 440 тис. грн — майже на 100 тис грн більше, ніж зараз.

9 млн грн виділили для сімей осіб, які загинули в зоні ООС, та особам, які отримали інвалідність під час виконання бойових завдань на Донбасі.

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