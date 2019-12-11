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11 грудня • оновлено в 15:26
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Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

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Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 грудня, ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, головою Державного агентства з резервів України призначили Микиту Барбаша, повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"У Кабміні цілковитий бардак. На минулому засіданні очільником Держагентства з резервів був призначений Ярослав Погорілий. Але на цьому засіданні Кабміну вказали, що призначають головою Барабаша", – заявив Гончаренко.

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За його словами, найімовірніше Барабаш стане заступником голови, а Погорілий – очільником.

Водночас уряд призначив Руслана Калініна заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За словами Гончаренка, заступником голови Державної фіскальної служби став Денис Шендрик.

Головою правління НАК "Надра України" Кабмін призначив Тараса Кузьмича.

Також на засіданні в середу, 11 грудня, уряд звільнив державного секретаря Міністерства оборони Олександра Дубляна.

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень

Урядовий портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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