Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: кого призначили

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 11 грудня, ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, головою Державного агентства з резервів України призначили Микиту Барбаша, повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"У Кабміні цілковитий бардак. На минулому засіданні очільником Держагентства з резервів був призначений Ярослав Погорілий. Але на цьому засіданні Кабміну вказали, що призначають головою Барабаша", – заявив Гончаренко.

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За його словами, найімовірніше Барабаш стане заступником голови, а Погорілий – очільником.

Водночас уряд призначив Руслана Калініна заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За словами Гончаренка, заступником голови Державної фіскальної служби став Денис Шендрик.

Головою правління НАК "Надра України" Кабмін призначив Тараса Кузьмича.

Також на засіданні в середу, 11 грудня, уряд звільнив державного секретаря Міністерства оборони Олександра Дубляна.

Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень Урядовий портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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