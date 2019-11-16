В Україні скасували обмеження тарифу на опалення: що це значить

Кабінет міністрів України скасував обмеження на граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання для населення.

Відповідне рішення "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року №560" було прийнято на засіданні в п'ятницю, 15 листопада, повідомила пресслужба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Відзначимо, постановою №560 Кабмін попереднього прем'єр-міністра країни Володимира Гройсмана встановив граничний тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал при наявності приладів обліку і 35,21 грн за 1 кв.м. без приладів.

Також було встановлено граничний тариф на послугу гарячого водопостачання на рівні 83,66 грн за кубометр за умови підключення рушникосушарок (75,74 грн без них).

У Міненерго заявили, що встановлення таких тарифів суперечить вимогам МВФ і ставить під загрозу відключення опалення та гарячого водопостачання.

"Рішення забезпечує стійке проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтованих ставок тарифів", – відзначили в пресслужбі про скасування постанови.

Крім того, з відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернулася Асоціація міст України.

За оцінкою уряду, середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня становив 1,8 тис грн за Гкал, а обмеження тарифу відповідно до скасованої постанови призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.

тарифи ЖКГ Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко заявила, що в Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс.

Раніше в Раді розкритикували вимоги підприємств щодо тарифів на електроенергію.

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