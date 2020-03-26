Кабінет міністрів України вирішив анулювати фінансування місцевих виборів у 2020 році в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це в четвер, 26 березня, повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Кабмін ухвалив рішення анулювати фінансування місцевих виборів-2020! Тобто, по суті, цим рішенням Кабмін скасував місцеві вибори в жовтні 2020 року. На підставі яких повноважень? І як вони збираються це зробити в юридичній площині, незрозуміло", – обурився парламентар.

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Крім того, уряд запропонував Верховній Раді внести зміни до Держбюджету-2020, які передбачають збільшення дефіциту. Урізати або скасувати витрати хочуть у багатьох сферах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський призначив відповідальних у регіонах людей, які вестимуть підготовку до місцевих виборів.

Нагадаємо, що в Україні місцеві вибори повинні відбутися восени 2020 року.

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