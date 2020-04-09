Кабмін скасував частину карантинних обмежень для підприємств: повний список

Валентина Гембарська Економіка 11:50, 9.04.2020 Оновлено: 12:30, 9.04.2020

Кабінет міністрів дозволив працювати низці підприємств під час введеного в країні карантину через пандемію коронавірусу.

На засіданні в середу, 8 квітня, уряд зняв заборону, яка була введена з 16 березня по всій країні одночасно з карантином.

OBOZREVATEL публікує повний список підприємств, роботу яких уряд відновив:

  • підприємства поштової та кур'єрської діяльності;

  • підприємства, які здійснюють будівельні роботи;

  • підприємства зі збирання та утилізації відходів;

  • підприємства, які торгують будматеріалами;

  • хімчистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків – за умови дотримання там низки вимог.

Епідеміологи вважають, що в Україні небезпечно в розпал пандемії послаблювати обмежувальні заходи та відкривати продуктові ринки.

Пізніше стало відомо, що влада жорсткіше контролюватиме роботу продуктових ринків.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Смоленська катастрофа трапилася 10 років тому: як все було і хто занапастив польську еліту

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

"Завоювання Майдану влада зливає в унітаз": Сенцов став на захист Чорновол

До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства