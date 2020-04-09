Кабмін скасував частину карантинних обмежень для підприємств: повний список

Кабінет міністрів дозволив працювати низці підприємств під час введеного в країні карантину через пандемію коронавірусу.

На засіданні в середу, 8 квітня, уряд зняв заборону, яка була введена з 16 березня по всій країні одночасно з карантином.

OBOZREVATEL публікує повний список підприємств, роботу яких уряд відновив:

підприємства поштової та кур'єрської діяльності;

підприємства, які здійснюють будівельні роботи;

підприємства зі збирання та утилізації відходів;

підприємства, які торгують будматеріалами;

хімчистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків – за умови дотримання там низки вимог.

Епідеміологи вважають, що в Україні небезпечно в розпал пандемії послаблювати обмежувальні заходи та відкривати продуктові ринки.

Пізніше стало відомо, що влада жорсткіше контролюватиме роботу продуктових ринків.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся