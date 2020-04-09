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9 квітня • оновлено в 17:22
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Кабмін скасував частину карантинних обмежень для підприємств: повний список

37.6т
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Кабінет міністрів дозволив працювати низці підприємств під час введеного в країні карантину через пандемію коронавірусу.

На засіданні в середу, 8 квітня, уряд зняв заборону, яка була введена з 16 березня по всій країні одночасно з карантином.

OBOZREVATEL публікує повний список підприємств, роботу яких уряд відновив:

  • підприємства поштової та кур'єрської діяльності;

  • підприємства, які здійснюють будівельні роботи;

  • підприємства зі збирання та утилізації відходів;

  • підприємства, які торгують будматеріалами;

  • хімчистки.

Кабмін скасував карантинні обмеження: які підприємства запрацюють

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків – за умови дотримання там низки вимог.

Епідеміологи вважають, що в Україні небезпечно в розпал пандемії послаблювати обмежувальні заходи та відкривати продуктові ринки.

Пізніше стало відомо, що влада жорсткіше контролюватиме роботу продуктових ринків.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України карантин
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