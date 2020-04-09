Кабмін скасував частину карантинних обмежень для підприємств: повний список

Кабінет міністрів дозволив працювати низці підприємств під час введеного в країні карантину через пандемію коронавірусу.
На засіданні в середу, 8 квітня, уряд зняв заборону, яка була введена з 16 березня по всій країні одночасно з карантином.
OBOZREVATEL публікує повний список підприємств, роботу яких уряд відновив:
підприємства поштової та кур'єрської діяльності;
підприємства, які здійснюють будівельні роботи;
підприємства зі збирання та утилізації відходів;
підприємства, які торгують будматеріалами;
хімчистки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні МОЗ в умовах карантину дозволив відновити роботу ринків – за умови дотримання там низки вимог.
Епідеміологи вважають, що в Україні небезпечно в розпал пандемії послаблювати обмежувальні заходи та відкривати продуктові ринки.
Пізніше стало відомо, що влада жорсткіше контролюватиме роботу продуктових ринків.
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