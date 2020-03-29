Кабінет міністрів України має намір скоротити зарплату топ-чиновників і запропонувати Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд, а витрати збільшити на 79,215 млрд гривень.

Про це йдеться в порівняльній таблиці проєкту змін до держбюджету на 2020 рік, який планується затвердити урядом у неділю. Документ 29 березня опублікували "Українські новини".

Зміни до бюджету Деловая столица

Зазначимо, статті держбюджету планується переглянути в зв'язку зі спалахом у країні нового коронавірусу.

Із тексту випливає:

доходи держбюджету планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд;

доходи загального фонду держбюджету планується скоротити з 975,170 млрд до 853,394 млрд, спецфонду – з 120,409 млрд до 119,241 млрд гривень;

витрати планується збільшити з 1 184,010 млрд до 1 263,225 млрд гривень;

витрати загального фонду – з 1 052,678 млрд до 1 133,065 млрд, спецфонду – з 131,331 млрд до 130,160 млрд гривень;

надання кредитів із держбюджету планується скоротити на 20 млн – до 15,2 млрд гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету планується збільшити в 3,1 рази – з 96,275 млрд до 298,404 млрд гривень (дефіцит загального фонду держбюджету планується збільшити на 202 млрд).

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