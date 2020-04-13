Кабінет міністрів порізав бюджет України на 2020 рік, але водночас зберіг фінансування програм, які в умовах пандемії коронавірусу є явно необов'язковими.

Оновлений проєкт змін бюджету України на 2020 рік розміщений на сайті Верховної Ради. Зазначимо, що в секвестрі бюджету урізано багато статей витрат через економічну кризу.

Втім, документ передбачає виділення міській раді Яремчого в Івано-Франківській області 70 млн гривень на будівництво біатлонного комплексу.

"Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області", – сказано в повідомленні.

Бюджет Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу", та й те не в повному складі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що парламент не зміг затвердити проєкт через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати.

Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого держбюджету на 2020 рік.

11 квітня бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проєкт змін до держбюджету на 2020 рік, пов'язаних із пандемією коронавірусу в усьому світі.