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13 квітня • оновлено в 11:10
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Кабмін різко урізав бюджет через COVID19, але знайшов 70 млн для біатлоністів. Документ

1.6т
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Кабінет міністрів порізав бюджет України на 2020 рік, але при цьому зберіг фінансування програм, які в умовах пандемії коронавірусу є явно не обов'язковими.

Оновлений проект змін бюджету України на 2020 рік розміщений на сайті Верховної Ради. Відзначимо, що в секвестрі бюджету урізані багато статей витрат через економічну кризу.

При цьому документ передбачає виділення міській раді Яремче в Івано-Франківській області 70 млн гривень на будівництво біатлонного комплексу.

"Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Яремче (для Поляницької сільської ради) на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області", – сказано в повідомленні.

бюджет

бюджет

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня Рада не змогла проголосувати за зміни до бюджету. Набралося лише 223 голоси "за". Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що парламент не зміг затвердити проєкт через те, що зі змінами встигли ознайомитися не всі депутати.

Шмигаль опублікував інфографіку, в якій зафіксовані показники оновленого держбюджету на 2020 рік.

11 квітня бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проєкт змін до Держбюджету на 2020 рік, пов'язаних з пандемією коронавірусу по всьому світу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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