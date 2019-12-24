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24 грудня • оновлено в 14:55
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Кабмін здійснив масштабні кадрові перестановки: кого призначили

1.7т
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Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 24 грудня, ухвалив низку кадрових рішень.

Зокрема, держсекретарем Міністерства розвитку громад і територій призначили Олега Войтовича. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Водночас заступником міністерки охорони здоров'я був призначений Віктор Ляшко, а держсекретаркою відомства – Інна Солодка.

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Заступником голови Державної фіскальної служби став Михайло Титарчук, заступником голови Держмитній служби – Роберт Зелді.

Крім цього, уряд ухвалив рішення призначити керівником Держагентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького, а гендиректором Аграрного фонду став Євген Влізло.

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 24 грудня, ухвалив низку кадрових рішень

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 24 грудня, ухвалив низку кадрових рішень

Урядовий портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін збирається змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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