Павла Кухту призначили в.о. міністра економіки: що про нього відомо

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра економіки в Україні призначено Павла Кухту.

До цього він був першим заступником міністра в цьому міністерстві. "Сьогодні рішенням уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", – повідомив Кухта на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 10 березня.

Павло Кухта facebook.com / Павло Кухта

Він заявив, що для його команди важливо, щоб зміни і реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи (ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та інше), не зникли безслідно і продовжувалися на благо народу України.

"Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни уряду жодним чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства і відбувся непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", – написав Кухта.

Що відомо про нового керівника Мінекономіки

Кухті 34 роки. Він закінчив “Київський політехнічний інститут”. У 2018 році навчався в Aspen Institute Kyiv. Економіст “Центру економічних рішень”, автор публікацій та дослідницьких робіт з макроекономіки та бюджету. У минулому економічний журналіст і публіцист.

З 2015 року – член наглядової раду індексу моніторингу реформ iMoRe від VoxUkraine. Помічник депутатів Верховної Ради 8 скликання Ярослава Маркевича та Ігоря Луценка на громадських засадах.

З 2016 року був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ та експертом групи “Податкова реформа” Реанімаційного пакету реформ. У 2015-2019 роках був радником міністра фінансів, у 2016-2019 роках – радником прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Програмний директор партії “Голос”. Керує розробкою програми партії та законодавчих ініціатив, очолює експертну команду.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання від партії “Голос” (№25 у списку). Реєстрацію як кандидата було скасовано у листопаді того ж року за власним бажанням.

9 вересня 2019 року був призначений першим заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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