Новим главою Держмитниці стала пов'язана з Нефьодовим людина

Кабінет міністрів звільнив з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце Євгена Єнтіса.

Як повідомляє "Урядовий портал", відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні в четвер, 22 жовтня.

Єнтіс займав посаду заступника голови митниці з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він приєднався до команди екс-глави митниці Максима Нефьодова у 2019 році, а до того працював в ДП "Прозорро".

Що про нього відомо

Єнтіс раніше був керівником ІТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro. До слова, це пов'язує його з Нефьодовим, який був одним з ідеологів системи закупівель.

Євген Єнтіс одружений, разом з дружиною Яною виховують сина Давіда й дочку Аріну. Згідно з декларацією, проживають у Вишневому Києво-Святошинського району.

Також у своїй декларації за 2019 рік він вказав зарплату, отриману за місцем роботи в ДП "Прозорро", на суму 1 мільйона 324 тисяч гривень. Тобто трохи більше як 100 тисяч гривень у місяць.

Згодом він покинув роботу в ProZorro й займався підприємницькою діяльністю, поки у 2020 році його не призначили заступником керівника Держмитної служби.

Нагадаємо, Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня. Тимчасово виконуючим обов'язки керівника призначили Михайла Титарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня Денис Пудрик став виконуючим обов'язки голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.

Чиновник був люстрований, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.

21 жовтня Пудрика звільнили з посади.