Кабмін призначив головним митником директора 'Борисполя'

Кабінет міністрів у середу, 28 жовтня, призначив на посаду голови Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду, написав в своєму телеграм-каналі нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

Також на засіданні Кабінету міністрів призначили Івана Рудого головою Комісії з регулювання азартних ігор. Одним із членів комісії став Євген Гетьман.

Раніше ми писали, що відомо про Рудого.

За інформацією OBOZREVATEL, співбесіди з кандидатами на посаду провів заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук. Сам конкурс оголосили в п'ятницю, 23 жовтня.

Його довірили заступнику міністра, який до цього займався консалтингом, а зараз відповідає за європейську інтеграцію.

Що відомо про Павла Рябікіна

Рябікін – топ-менеджер, юрист, політик і дипломат. Навчався в КНУ імені Тараса Шевченка на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права.

Працював заступником міністра транспорту і зв'язку України. Крім цього, Рябікін був надзвичайним і повноважним послом України в Данії. Також займав посаду заступника голови КМДА.

З 23 березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль". В цьому ж році Рябкін посів друге місце в рейтингу найкращих менеджерів України.

Був народним депутатом України трьох скликань: двічі безпартійним, один раз – від УДАРу. Найімовірніше, що за результатами місцевих виборів 2020 зможе стати депутатом Київради. Оскільки балотувався від партії Кличка, яка лідирує, згідно з екзит-полами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні відразу після звільнення з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.