Кабмін представив план створення півмільйона робочих місць в Україні

Кирило Лютий Економіка 20:41, 13.05.2020 Оновлено: 22:17, 13.05.2020

Міністр економічного розвитку Ігор Петрашко подав програму створення нових 500 тисяч робочих місць в Україні.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що уряд працює над низкою стратегічних програм у посиленому режимі.

"Ця ініціатива дозволить українцям, які втратили роботу під час карантину, або повернулися з-за кордону, отримати заробіток і пройти період коронакризи", – зазначив він.

Ключові галузі, де будуть створені робочі місця:

  • будівництво доріг та транспортної інфраструктури – 154 тис. робочих місць;

  • сфера благоустрою – 150 тис. робочих місць;

  • в сільському господарстві – 85 тис. робочих місць;

  • повернення людей на роботу в ММП – 48 тис. робочих місць.

"Механізмом створення цих робочих місць стануть державні комунальні підприємства, державні субвенції, пряма підтримка бізнесу грошима. Для 216 тис. робочих місць уже є державне фінансування", – зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу і карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.

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