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Кабмін посилив контроль за "Нафтогазом": що трапилося

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Кабінет міністрів наділив зібрання акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" без подання наглядової ради.

Відповідні зміни уряд вніс до статуту національної акціонерної компанії постановою №226 від 6 березня 2019 року, повідомляє "Економічна правда".

"Зміни внесені в положення про зібрання акціонерів і правління нової редакції статуту", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, Кабмін окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів з членами і головою правління є днем їх звільнення.

Новий статут також передбачає реформування "Нафтогазу" з публічного на приватне акціонерне товариство.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман

"112 Україна"

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