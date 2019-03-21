Кабмін посилив контроль за "Нафтогазом": що трапилося

Кабінет міністрів наділив зібрання акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" без подання наглядової ради.

Відповідні зміни уряд вніс до статуту національної акціонерної компанії постановою №226 від 6 березня 2019 року, повідомляє "Економічна правда".

"Зміни внесені в положення про зібрання акціонерів і правління нової редакції статуту", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Кабмін окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів з членами і головою правління є днем їх звільнення.

Новий статут також передбачає реформування "Нафтогазу" з публічного на приватне акціонерне товариство.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 березня наглядова рада НАК прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.

20 березня Кабінет міністрів заявив про намір продовжити діючий контракт з главою НАК "Нафтогаз України" на один рік.

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