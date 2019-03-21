Кабмін посилив контроль за "Нафтогазом": що трапилося

Кабінет міністрів наділив зібрання акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови і членів правління НАК "Нафтогаз України" без подання наглядової ради.
Відповідні зміни уряд вніс до статуту національної акціонерної компанії постановою №226 від 6 березня 2019 року, повідомляє "Економічна правда".
"Зміни внесені в положення про зібрання акціонерів і правління нової редакції статуту", – йдеться у повідомленні.
Крім того, Кабмін окремо прописав у документі, що день закінчення терміну дії контрактів з членами і головою правління є днем їх звільнення.
Новий статут також передбачає реформування "Нафтогазу" з публічного на приватне акціонерне товариство.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман
"112 Україна"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2018 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату працівникам компанії 46,3 млн доларів премій через перемогу у Стокгольмському арбітражному суді над російським газовим монополістом "Газпромом" за транзитним контрактом.
Зазначалося, що першу частину премії в розмірі 541 млн грн менеджери отримають найближчим часом. Це 1% від обсягу виграшу, вже визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік. Решту виплачуватимуть три роки за умови, якщо російська компанія виконає вимогу суду.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав переглянути рішення про суму премій, назвавши це "перебільшенням", проте пізніше у наглядовій раді "Нафтогазу" заявили, що не мають наміру переглядати це рішення.
У лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із головою правління компанії Андрієм Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.
28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.
У результаті Гройсман заявив, що Кабінет міністрів не приймав жодних рішень про укладення нового контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України".
13 березня наглядова рада НАК прийняла рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Коболєва головою правління компанії. Водночас рівень його заробітної плати становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом.
20 березня Кабінет міністрів заявив про намір продовжити діючий контракт з главою НАК "Нафтогаз України" на один рік.
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