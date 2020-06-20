Робочий день можуть змінити: Кабмін звернувся до роботодавців
Кабінет міністрів порекомендував підприємствам розпочинати робочий день для працівників о 9:00, 10:00 або в більш пізній час упродовж карантину.
Про це йдеться в постанові уряду №500. Зазначається, що таких заходів радять вжити заради обмеження скупчення людей у громадському транспорті.
Згідно з цією постановою, держоргани та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу.
Кого стосуються рекомендації починати робочий день після 10:00:
підприємств оптової та роздрібної торгівлі;
підприємств, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів;
підприємств, які займаються поштовою та кур'єрською діяльністю;
підприємств, які займаються тимчасовим розміщенням та організацією харчування;
компаній, які ведуть страхову діяльність
установ освіти;
установ надання соціальної допомоги;
установ мистецтва та спорту;
підприємств сфери розваг і відпочинку.
Також органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або відкоригувати маршрути руху громадського транспорту з огляду на змінені графіки роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу та з роботи.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Вони розпочнуться з понеділка, 22 червня.