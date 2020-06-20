Робочий день можуть змінити: Кабмін звернувся до роботодавців

Кабінет міністрів порекомендував підприємствам розпочинати робочий день для працівників о 9:00, 10:00 або в більш пізній час упродовж карантину.

Про це йдеться в постанові уряду №500. Зазначається, що таких заходів радять вжити заради обмеження скупчення людей у громадському транспорті.

Згідно з цією постановою, держоргани та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу.

Постанова Кабміну про зміну графіка робочого дня. Сайт Кабінету міністрів

Кого стосуються рекомендації починати робочий день після 10:00:

підприємств оптової та роздрібної торгівлі;

підприємств, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів;

підприємств, які займаються поштовою та кур'єрською діяльністю;

підприємств, які займаються тимчасовим розміщенням та організацією харчування;

компаній, які ведуть страхову діяльність

установ освіти;

установ надання соціальної допомоги;

установ мистецтва та спорту;

підприємств сфери розваг і відпочинку.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або відкоригувати маршрути руху громадського транспорту з огляду на змінені графіки роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу та з роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 червня президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу. Вони розпочнуться з понеділка, 22 червня.