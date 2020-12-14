У Фонд боротьби з COVID-19 докинули грошей із бюджету: раніше звідти взяли кошти на дороги

Кабінет міністрів збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень. Раніше за рахунок Фонду фінансували президентську програму "Велике будівництво".

Таке рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні у понеділок, 14 грудня. Про це повідомляє Урядовий портал. Кабмін розподілив деякі видатки держбюджету-2020.

Як вказано, причиною стала необхідність збільшити суми коштів, які Україна виділяє на боротьбу з COVID-19.

"За пропозицією 36 головних розпорядників бюджетних коштів щодо скорочення видатків держбюджету до кінця 2020 року, пропонується здійснити збалансований перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету, передбачених головним розпорядникам коштів на 2020 рік", – сказано в повідомленні.

Станом на 10 грудня обсяг виділених коштів із Фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки – 45,5 млрд гривень.

Для продовження фінансування робіт у межах президентського проєкту "Велике будівництво" влада вирішила використовувати гроші Нацбанку. OBOZREVATEL розкрив подробиці нової схеми.

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 7 грудня витратили 45,4 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня глава "Укравтодору" Олександр Кубраков пояснив, чому гроші з COVID-фонду витратили на дороги. Раніше він заявив, що жодного спеціального фонду боротьби з COVID-19 не було – така назва виникла помилково.

На початку листопада ЗМІ з'ясували, що всі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на ремонт трас, що частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ "ПБС", яке пов'язане з одним із українських олігархів.

10 листопада Міністерство фінансів повідомило, що протягом тижня з "коронавірусного фонду було" виділено понад 1 млрд гривень на відновлення автодоріг державного значення.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що бюджетні кошти, виділені для боротьби з COVID-19, на будівництво доріг не направляли.