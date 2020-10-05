Керівника 'Енергоатома' перевірять через звинувачення в корупції. Документ

Щодо виконувача обов'язків президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна проведуть службову перевірку.

Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль з ініціативи Міністерства енергетики, передають "Наші гроші".

З тексту документу, який є у розпорядженні видання, випливає, що Котіна звинувачують у корупційному правопорушенні.

В листі Міненерго повідомило, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) винесло припис Котіну за порушення п.7 ч.1 ст.12 та ч.2 ст. 13 Закону "Про запобігання корупції".

Перелічені статті стосуються проведення перевірок НАЗК та діяльності його уповноважених осіб.

Довідка: 18 серпня, керівник НАЗК Олександр Новіков повідомив, що "Енергоатом" заблокував позапланову антикорупційну перевірку агентства, основою для якої стали повідомлення про можливі порушення від громадських організацій, ЗМІ та нардепів. Фахівці НАЗК не були допущені на підприємство, акт про їх не допуск підписав саме Котін.

На наступний день НАЗК внесло Котіну припис про усунення порушень Закону "Про запобігання корупції" шляхом допуску уповноважених осіб Агентства до проведення перевірки.

В листі на адресу Шмигаля Міненерго вказало, що законодавство щодо особи, яка вчинила корупційне правопорушення, однак судом до неї не застосовано покарання, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності. Враховуючи, що керівництво "Енергоатому" призначає Кабмін, то і повноваження на проведення службової перевірки належать Кабміну. Після цього Шмигаль доручив провести службову перевірку та поінформувати про її результати.

"У випадку т.в.о. президента ДП НАЕК "Енергоатом" П. Котіна, якщо він не буде відсторонений від виконання повноважень, то в нього може виникати реальний конфлікт інтересів. Діяти в стані реального конфлікту інтересів заборонено Законом України "Про запобігання корупції" і за це передбачено адміністративну відповідальність", – зазначає видання.

Нагадаємо, Котін очолив "Енергоатом" після зміни уряду в березні 2020 року, розпорядження про його призначення підписав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Котін під час пандемії заробляв ушестеро більше, ніж мав би через введені урядом обмеження в 10 мінімальних зарплат.