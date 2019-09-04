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4 вересня • оновлено в 15:05
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Кабмін задумав звільнити Кличка: всі подробиці резонансного рішення

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Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади київської державної адміністрації", – повідомив депутат Верховної Ради України VIII скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер остаточне рішення за президентом Володимиром Зеленським.

"Зустрічі з Джуліані не допомогли", – резюмував Лещенко.

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також підтвердив факт відповідного рішення уряду.

"Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування – все", – написав він у Facebook.

Офіс президента раніше попросив Кабмін внести постанову про звільнення Кличка.

Звільнити голову КМДА може президент, але тільки після відповідного звернення уряду.

Кабмін задумав звільнити Кличка: всі подробиці резонансного рішення

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Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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васильевич василий
васильевич василий
К; земле его
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну все киевляне, привыкайте теперь к теплой воде.
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CARGO 100
CARGO 100
Вы там в кабниме ваще ийопнулись?
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филипп филипыч
филипп филипыч
CARGO 100, ))
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