Кабмін задумав звільнити Кличка: всі подробиці резонансного рішення

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні новий уряд Гончарука підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади київської державної адміністрації", – повідомив депутат Верховної Ради України VIII скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер остаточне рішення за президентом Володимиром Зеленським.

"Зустрічі з Джуліані не допомогли", – резюмував Лещенко.

Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також підтвердив факт відповідного рішення уряду.

"Кабмін звільнив Кличка з посади голови КМДА! Київське самоврядування – все", – написав він у Facebook.

Офіс президента раніше попросив Кабмін внести постанову про звільнення Кличка.

Звільнити голову КМДА може президент, але тільки після відповідного звернення уряду.

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