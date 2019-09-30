Кабмін підтримав легалізацію грального бізнесу в Україні

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про узаконення грального бізнесу в Україні.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в неділю, 29 вересня. Про це свідчить офіційний портал Кабміну.

"Схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на спеціальному устаткуванні з використанням програмного забезпечення", – йдеться у повідомленні.

Представники уряду відзначили, що таке обладнання має відповідати міжнародним стандартам.

Пізніше прем’єр міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд розраховує близько 2 млрд гривень надходжень у бюджет від легалізації грального бізнесу.

За його словами, необхідно буде ще зробити перерахунки, однак уряд оцінює позитивно цей закон і його вплив на бюджет.

Гончарук також наголосив, що зараз нелегальний бізнес лише підтримує корупцію.

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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